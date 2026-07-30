Ocho puntos centrales de la entrevista a la presidenta Delcy Rodríguez en la revista Time

CIUDAD MCY.-Durante la entrevista concedida al periodista Eric Cortellessa, corresponsal de la revista estadounidense Time, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez abordó los principales temas que marcan la agenda nacional e internacional, desde las su llegada a la presidencia, hasta las relaciones diplomáticas internacionales y el futuro económico de la nación.

A continuación, las ocho claves de la entrevista:

1. «Estamos abriendo la economía del país en beneficio de nuestro pueblo. Mi estrategia actual y futura siempre ha sido garantizar la paz y la tranquilidad en el país: tranquilidad y bienestar social y económico»

2. «Tenemos que avanzar hacia una nueva era política donde la coexistencia y la coexistencia pacífica sean posibles»

3. «Estamos trabajando para reintegrar al país a los mercados globales, diversificar la economía, atraer inversión extranjera a largo plazo y garantizar que la prosperidad de Venezuela ya no dependa de una sola materia prima»

4. «Contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional existen oportunidades para la cooperación conjunta. Eso es fundamental para nosotros»

5. «Estoy actuando de buena fe y confiando en que estas relaciones se desarrollen de buena fe»

6. «Venezuela celebrará elecciones cuando esté lista. Ese momento llegará cuando todos los actores políticos del país lleguen a un entendimiento y podamos decirle a la nación que nosotros, como políticos, estamos listos. Habrá un momento en el que la coexistencia, y la coexistencia pacífica, serán posibles»

7. «He solicitado a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que audite las liberaciones, porque el escrutinio externo confirmará el cumplimiento del gobierno con sus compromisos»

8. «Estamos listos para una recuperación que tenga como centro el ser humano en todas las dimensiones»

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA