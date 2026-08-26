Presidenta Delcy Rodríguez estudia nuevo plan de patrullaje preventivo urbano y revisa esquema de alcabalas

CIUDAD MCY.-La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró este martes una importante reunión de trabajo en materia de Seguridad Ciudadana.

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello; el ministro del Poder Popular para la Defensa, GJ Gustavo González López; el Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, MG Juan Ernesto Sulbarán Quintero, y alto mando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), estuvieron presentes en el encuentro.

Entre los temas abordados está la eliminación de las alcabalas policiales en las ciudades, las cuales serán sustituidas por un mecanismo de patrullaje reforzado, diseñado para garantizar una seguridad integral, profesional y plenamente respetuosa de los derechos humanos.

En el marco de esta transformación, el Ejecutivo Nacional ratificó su compromiso de consolidar un modelo de protección más cercano y eficiente para las familias venezolanas, asegurando la paz y el libre tránsito.

Asimismo, en esta reunión se abordaron los avances en la mejora del sistema penitenciario mediante una cooperación estratégica con el Comité Internacional de la Cruz Roja, con el fin de revisar y dignificar las condiciones de los centros de reclusión.

Por último, la Presidenta destacó el papel fundamental de la unión cívico-militar-policial en la atención de las zonas afectadas por eventos sísmicos recientes. Sobre este punto, la revisión del Plan «Despeje Digno y Seguro», arrojó el retiro de manera controlada 580 mil toneladas de material estructural en La Guaira, estado declarado zona de desastre natural.

Esta agenda integral refleja la voluntad del Estado para adaptar sus instituciones a las necesidades actuales de la ciudadanía, priorizando siempre la tranquilidad del pueblo venezolano.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA PRENSA PRESIDENCIAL