Ejecutivo Nacional activa «Plan Escolar» para el reinicio a clases el próximo 14 de septiembre

CIUDAD MCY.- Desde el campamento transitorio del Poliedro de Caracas, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la activación de un plan en todo el territorio nacional. «El Plan Escolar va acompañado de las 120 ferias escolares con precios accesibles para los representantes, para que nuestros niños estén con el equipamiento debido de uniformes y útiles para su regreso a clases», explicó.

Con el objetivo de aliviar la economía de las familias venezolanas, esta iniciativa busca brindar un apoyo directo a los representantes, asegurando que cada niño esté debidamente preparado para reencontrarse con sus maestros y compañeros.

La Mandataria Nacional reiteró que el cronograma oficial para el retorno a las aulas está fijado para el próximo 14 de septiembre. «Vamos a empezar clases y todos los niños van a estar rezonificados», precisó Rodríguez. Así mismo aseguró que todos los niños y niñas contarán con su cupo escolar.

Por último, la Jefa de Estado realizó un llamado a la unidad nacional. «Renacemos en la fe, en la esperanza, en el futuro que queremos todos los venezolanos», manifestó Rodríguez, al tiempo que convocó a la ciudadanía a «superar las diferencias y marchar juntos por el bienestar común», dijo.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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