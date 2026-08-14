Presidenta Delcy Rodríguez evalúa avances del plan de reestructuración y reingeniería de Gobierno

CIUDAD MCY -La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabeza una reunión de trabajo con su equipo de gobierno para evaluar los avances de la Comisión Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería del Estado.

A pocos días de cumplirse el plazo de 90 días establecido el pasado 26 de mayo, la Mandataria Nacional supervisa el despliegue operativo junto a la vicepresidenta Sectorial Administrativa y de Gobierno Digital, Anabel Pereira Fernández; el Comisionado Presidencial Héctor Rodríguez; y el vicepresidente Sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez.

El encuentro se centra en la revisión de los avances técnicos orientados a la simplificación de trámites, la digitalización de los procesos administrativos y el rediseño institucional.

Esta nueva etapa busca transformar la estructura estatal en un aparato más ágil, moderno y efectivo, capaz de responder con mayor celeridad a las demandas actuales. La meta es clara: optimizar los niveles de eficiencia en la gestión para garantizar una Administración Pública a la altura de las necesidades del país.

Este proceso de reingeniería apunta a consolidar una estructura de gobierno de alto rendimiento, donde la eficacia en la prestación de los servicios públicos sea el eje central.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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