Presidenta Delcy Rodríguez inspeccionó avance de industria metalúrgica

CIUDAD MCY.-Este viernes, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó una visita de inspección a la sede de la empresa metalúrgica Metalblanc, ubicada en la avenida principal de Los Flores de Catia, parroquia Sucre; con el objetivo de constatar de primera mano el impulso y desarrollo de este emprendimiento productivo.

Esta planta cuenta con maquinaria de alta tecnología para ejecutar procesos de alta precisión en cortes y dobles; por tanto, tras consolidar su catálogo inicial de puertas y marcos de hierro para la seguridad residencial y comercial, expandió sus servicios hacia la fabricación de sistemas de desagüe y protección edilicia para la temporada de lluvias.

Actualmente, la capacidad operativa mensual de Metalúrgica Metalblanc comprende:

140 puertas de hierro (con marco incluido).

400 marcos adicionales para puertas.

300 marcos de ventana.

900 canales de lluvia.

Mil 300 metros lineales de goteras.

Metalúrgica Metalblanc destaca como un modelo de innovación y superación de brechas de género en un sector tradicionalmente masculino, y está dirigida de forma independiente por la arquitecta Grisel Toubia Guerra.

Es relevante destacar que, a pesar de iniciar sin experiencia técnica previa en el área metalmecánica, la gestión demostró una rápida capacidad de adaptación. En tres años de trayectoria, la empresa ha experimentado un notable crecimiento, pasando de un equipo inicial de tres personas a generar actualmente nueve (9) empleos directos y diez (10) indirectos.

En contexto, Venezuela registra más de 2 millones de emprendedores, de los cuales 183 mil 499 corresponden a la ciudad de Caracas; destacando, que el 64 % de los emprendimientos en Venezuela son liderados por mujeres y el 36 % por hombres, reafirmando de esta manera, el papel de la mujer trabajadora y de la juventud en el reimpulso del aparato productivo nacional con el respaldo del Gobierno Bolivariano.

En la actividad estuvo presente Anabel Pereira, vicepresidenta Sectorial Administrativa y de Gobierno Digital y ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas y Comercio Exterior; Luis Villegas, ministro del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional; Sergio Lotartaro, ministro del Poder Popular para la Juventud, presidente del Banco Digital de los Trabajadores y coordinador del programa Emprender Juntos, entre otras autoridades.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA