Presidenta Delcy Rodríguez lideró Consejo de Ministros desde el Palacio de Miraflores

CIUDAD MCY.-Este miércoles, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró una jornada de trabajo desde el Palacio de Miraflores, al encabezar el Consejo de Ministros; con el objetivo de revisar el balance de gestión y la atención a las familias afectadas a dos meses de los eventos sísmicos registrados el pasado 24 de junio.

Acompañada por los Vicepresidentes Sectoriales de Gobierno y el tren ministerial, la Jefa de Estado reafirma una vez más, que el Estado continúa avanzando hacia la fase de rehabilitación integral de viviendas y restauración de servicios públicos.

En este sentido, es importante destacar que, como parte de las acciones del Gobierno Nacional para mantener la estabilidad y crecimiento económico de la Nación, en días anteriores dio información de interés, entre las cuales está:

Plan de Protección Habitacional: Meta de 4 mil viviendas para este 2026.

377 nuevas viviendas ya entregadas.

Instalación inicial de más de 100 campamentos transitorios y la habilitación de espacios temporales en el Poliedro de Caracas y el Estadio Monumental.

Más de 13 mil edificaciones intervenidas a través del Plan Venezuela Renace, beneficiando a 66 mil personas.

Asignación de créditos a juntas de condominio y propietarios, sumado a planes de adquisición en el mercado secundario.

Segunda Consulta Popular Nacional el 18 de octubre.

Eliminación de alcabalas policiales en las ciudades para dar paso a un sistema de patrullaje inteligente.

Simplificación de trámites y el desarrollo de servicios digitales

En este contexto, es relevante subrayar que estas fueron parte de las acciones que ha realizaso el Ejecutivo, con la finalidad de continuar garantizando la seguridad, tranquilidad, crecimiento económico y estabilidad del país; a través de la inversión social y políticas certeras que se ven reflejadas en los 14 motores productivos de la Agenda Económica Bolivariana, además de la unión de las fuerzas del sector empresarial, emprendedor y pequeños y medianos productores.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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