Presidenta Delcy Rodríguez recibió diplomaticos internacionales

CIUDAD MCY. – La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este miércoles las Cartas Credenciales de la diplomática Carmen Gonsalves, que la acreditan como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria del Reino de los Países Bajos ante Venezuela.

El proceso credencial inició el pasado 18 de mayo de 2026, cuando la Cancillería neerlandesa solicitó la aprobación para la designación de Gonsalves; y posteriormente, el 22 de agosto, Gonsalves presentó sus Copias de Estilo ante el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia González.

Durante este encuentro de alto nivel, ambas naciones ratificaron su disposición de profundizar la agenda bilateral y recordaron la histórica relación de amistad e intercambio constructivo entre Caracas y La Haya.

LAZO HISTÓRICO CENTENARIO

Los lazos entre ambas naciones se remontan a la época de la Gran Colombia, con la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación del 15 de junio de 1829. El establecimiento formal de relaciones diplomáticas se concretó el 11 de mayo de 1920, consolidando un intercambio dinámico y de cooperación continua.

Con la entrega formal de Cartas Credenciales, Venezuela y los Países Bajos reafirman el compromiso mutuo de fortalecer sus nexos diplomáticos y comerciales bajo los principios del respeto e interés compartido.

La Jefa de Estado estuvo acompañada durante la actividad, por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia González; el viceministro Primero del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio y también viceministro para Europa y América del Norte de Venezuela, Oliver Blanco.

Por parte de la delegación oficial de los Países Bajos la nueva embajadora estuvo acompañada por una comitiva diplomática, integrada por Gabriel Rodrigo Tapia Stocker, esposo de la señora embajadora; Quirine van de Linde, jefa de Misión Adjunta; Jesper Veer, cónsul y jefe de Administración; y el capitán de fragata René Savelsbergh, Agregado de Defensa para Venezuela y Colombia.

ENCUENTRO CON LA ONU

La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantiene una reunión institucional con el Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, Álvaro Rodríguez, con el propósito de fortalecer las relaciones de cooperación bilateral entre el Estado venezolano y el organismo multilateral.

En el encuentro se aborda la transición estratégica desde la asistencia de emergencia hacia proyectos enfocados en el desarrollo sostenible y la protección social.

​Durante la jornada, ambas partes revisan la agenda de trabajo de las agencias de las Naciones Unidas en el país y coordinan las bases del marco de cooperación estratégica para los próximos años.

Asimismo, la actividad contempla la evaluación de los mecanismos operativos de los acuerdos vigentes entre la República y la organización internacional.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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