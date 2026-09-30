Presidenta Delcy Rodríguez, lideró inicio formal del Plan Cosecha de Maíz del ciclo invierno

CIUDAD MCY.-Como parte del impulso de la producción nacional, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró actividad del inicio formal a las operaciones del Plan de Cosecha del Ciclo Invierno 2026, en los principales corredores cerealeros del país.

Durante el recorrido, se constató el avance de la recolección en la Unidad de Producción Social Agrícola (UPSA) «La Productora» ; que, al corte del 25 de septiembre, registra un total de 593 mil 279 hectáreas sembradas entre maíz blanco, maíz amarillo, arroz y sorgo; con una proyección oficial de producción de 2 millones 631 mil 213 toneladas métricas de cereales destinadas a garantizar la soberanía alimentaria.

PROYECCIÓN DEL RUBRO AGRÍCOLA

La jornada operativa evidencia el ingreso a la fase de mayor dinamismo productivo, registrando resultados concretos en el campo venezolano:

Consolidación del maíz: Representa la columna vertebral del ciclo productivo con 503 mil 037 hectáreas cultivadas y una proyección de más de 2 millones de toneladas métricas, lo que equivale al 84,8 % de la superficie cerealera y al 82,2 % del volumen total proyectado para el país.

Superficie cosechada: A la fecha se han recolectado 62 mil 710 hectáreas, obteniendo un volumen de 357 mil 546 toneladas métricas, transformando el cultivo en disponibilidad real para la cadena de valor alimentaria.

Otros cereales: El balance del ciclo incluye 89 mil 441 hectáreas de arroz con un rendimiento estimado de 465 mil 091 toneladas métricas, además de 801 hectáreas dedicadas al cultivo de sorgo.

Con la visita de la Jefa de Estado a UPSA, se reafirma una vez más el compromiso del Gobierno Bolivariano y los productores nacionales en el impulso de la producción agraria sustentable y la distribución directa de alimentos para el pueblo.

Durante la actividad, la Presidenta estuvo acompañada por el ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Vladimir Padrino López; el ministro del Poder Popular para la Alimentación, Carlos Leal Tellería, el gobernador del estado Portuguesa, Antonio Primitivo Cedeño, entre otras autoridades.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA PRENSA PRESIDENCIAL