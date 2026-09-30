AN designa a integrantes de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales

CIUDAD MCY.-La Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad la designación de las diputadas y los diputados que conformarán la Comisión Preliminar, encargada de iniciar el proceso para la posterior conformación del Comité de Postulaciones Judiciales.

Durante la sesión ordinaria celebrada este martes, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, explicó que, tras la reciente reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y sumado a los avances de los espacios de diálogo nacional con todas las instancias políticas, sociales y económicas del país, se tomó la decisión institucional de «llevar otra vez el cuentakilómetros a cero».

“Hemos llevado otra vez el cuentakilómetros a cero y hoy corresponde la conformación de la Comisión Preliminar por parte de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional (AN) para que proceda a cumplir con los plazos y los objetos establecidos en la Constitución para la designación del Comité de Postulaciones y, posteriormente, para que proceda a traer a la plenaria los informes correspondientes para la designación de las magistradas y magistrados del TSJ», detalló.

En ese sentido, Rodríguez destacó que la instancia parlamentaria quedó conformada por el diputado Giuseppe Alessandrello como presidente, el diputado Pablo Pérez como vicepresidente, y los diputados miembros principales Gloria Castillo, José Óscar Villarroel, María Gabriela Vega, Fernando Bastidas, Carlos Mogollón, Jonathan García, Iliana González, Luis Florido y Félix Freites.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL