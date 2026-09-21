Presidenta Delcy Rodríguez llega a EEUU. con mensaje de Venezuela ante la Asamblea General de Naciones Unidas

CIUDAD MCY.-La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, arriba al Aeropuerto de Teterboro, ubicado en el condado de Bergen, Nueva Jersey, para dar inicio a la agenda de trabajo institucional en la ciudad de Nueva York con motivo del 81° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

A su llegada, la Jefa de Estado fue recibida por el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, y por el viceministro primero de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Oliver Blanco. Por parte de Estados Unidos asistió el encargado de negocios de la embajada estadounidense en Venezuela, John Barrett.

La participación de la mandataria nacional en este foro multilateral contempla una serie de encuentros y sesiones orientados a afianzar los lazos de cooperación estratégica y la diplomacia de paz del país suramericano.

En estas jornadas de alto nivel se abordan áreas clave del multilateralismo, el desarrollo sostenible y la gestión de la asistencia técnica conjunta que el Estado venezolano mantiene con diversas agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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