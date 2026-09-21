Dólar se cotiza en Bs. 849,56 y el euro en Bs. 974,09

CIUDAD MCY.-Las mesas de cambio que operan en el país para este lunes 21 de septiembre cotizan el valor del dólar en Bs. 849,56, mientras que el euro se estima en Bs. 974,09; de acuerdo a la información publicada en la página web del Banco Central de Venezuela (BCV).

De igual forma, el BCV fijó el valor de las otras divisas de la siguiente manera: el yuan en Bs. 126,85, la lira turca en Bs. 17,41 y el rublo en 10,08.

Vale destacar que el tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las instituciones bancarias del país, al cierre de la jornada del día viernes 18 de septiembre de 2026.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL