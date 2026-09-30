Presidenta Delcy Rodríguez ratifica ejecución de plan integral para recuperar el sistema eléctrico

La mandataria nacional instó a la unidad del país tras la presentación del balance de inversión energética para el año 2026

CIUDAD MCY.-La presidenta de la República, Delcy Rodríguez, ratificó el compromiso del Ejecutivo nacional con la estabilización definitiva del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). A través de sus canales oficiales, Rodríguez valoró el avance de las obras que ejecuta el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica en todo el territorio patrio.

PLAN DE ENERGÍA

Las declaraciones de la mandataria se produjeron luego del balance operativo ofrecido por el ministro Rolando Alcalá. La autoridad del sector eléctrico anunció la incorporación de 1.300 megavatios durante el último trimestre del año 2026 mediante la reactivación de unidades estratégicas en los complejos de Planta Centro y Termozulia.

«Tenemos un plan claro para enfrentar los desafíos del Sistema Eléctrico Nacional y ya lo estamos ejecutando», afirmó la presidenta a través de sus plataformas digitales.

La Jefa de Estado destacó el despliegue técnico del personal de la Corporación Eléctrica Nacional para optimizar la red de distribución regional. El Gobierno central coordina las labores en las subestaciones principales para responder al incremento de la demanda provocado por las altas temperaturas.

LLAMADO A LA COHESIÓN DEL PAIS

Asimismo, la mandataria nacional subrayó la necesidad de mantener el esfuerzo conjunto entre los sectores productivos y la ciudadanía. La alta funcionaria hizo un llamado a la cohesión institucional para superar las dificultades técnicas provocadas por los recientes imprevistos climáticos y telúricos.

«Con coordinación, organización y esfuerzo, avanzamos para superar esta situación. No puede haber espacio para la mezquindad en un problema que convoca a la unión nacional. ¡Venezuela unida surgirá!», recalcó Rodríguez.

Finalmente, el Gobierno Nacional reiteró que mantendrá las inversiones en tecnología e infraestructura pesada. Las autoridades aseguraron que continuarán informando al país sobre cada fase de incorporación de generación termoeléctrica e hidroeléctrica.

FUENTE: YVKE MUNDIAL

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL