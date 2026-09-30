Ministro Alcalá presentó Plan Integral de Recuperación y Estabilización Eléctrica

Venezuela consolida alianzas conempresas Eurobras, IMPSA, General Electric

CIUDAD MCY.-Este martes, el ministro para la Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, ofreció detalles de las acciones que emprende el Gobierno Nacional a través de la Corporación Eléctrica Nacional S.A (CORPOELEC) para incrementar la generación eléctrica y garantizar la optimización de este servicio en todo el país.

En mensaje transmitido, Alcalá, junto al presidente de CORPOELEC, Juan Crisóstomo Fernández, indicó que en la actualidad se ejecuta un plan integral para la restitución de las capacidades del sistema eléctrico que permitirá la incorporación de 1.300 megavatios para finales de este 2026.

INCORPORACIÓN DE LOS 1300 MEGAVATIOS

En este sentido, se precisó que Próximamente se pondrá en funcionamiento la Unidad 6 de Planta Centro (600 MW), siete unidades en el estado Zulia (más de 500 MW) y otras a nivel nacional, acciones que destacó serán posibles debido al acceso a repuestos originales que habían sido limitados al país en el pasado.

Seguidamente, destacan la realización de trabajos en las tres principales hidroeléctricas del país en alianza con empresas internacionales que permitirán la optimización de las capacidades de generación de estas centrales eléctricas.

«Se han consolidado acuerdos con empresas como Eurobras para la reactivación de máquinas en Guri, con INSA para proyectos en Tocoma y Macagua, y con las empresas General Electric y Siemens para el suministro de piezas originales y la repotenciación del sistema», apuntó.

OPTIMIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN

Asimismo, resaltó los trabajos para garantizar una distribución estable, apuntando «la ampliación de la Subestación Planta Centro, con la instalación de un nuevo autotransformador operativo a finales de noviembre, y la ejecución de la Subestación Portuguesa para optimizar el flujo hacia las regiones andina, barinas y portuguesa, además de los mantenimientos rutinarios y el desarrollo del Parque Solar de Machango».

FORTALECIMIENTO

El titular de la cartera recalcó la importancia de la nueva Ley Orgánica del Servicio del Sistema Eléctrico Nacional y señaló que esta representa un paso significativo hacia la modernización del sector eléctrico en nuestro país.

«Esta Ley va a permitir la integración del sector público y privado en las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía», indicó y sostuvo que esto se promoverá «la competitividad, mejorar la eficiencia y atraer inversiones que fortalezcan la infraestructura eléctrica».

«Esto no solo garantizará un suministro más confiable y sostenible, sino que también beneficiará a los consumidores con un acceso más amplio a la energía. Hoy en día donde el desarrollo energético es crucial, esta Ley es un catalizador para el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental», puntualizó.

CONSUMO CONSCIENTE

Por último, tras llamar la atención sobre el incremento exponencial de la demanda eléctrica como consecuencia del aumento de la temperatura y el incremento de la actividad económica en el país, instó a la población a hacer uso consciente y eficiente del servicio, al tiempo que agradeció al sector industrial y comercial del país por su contribución con la disminución de la demanda gracias a la autogeneración.

FUENTE: CON EL MAZO DANDO

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL