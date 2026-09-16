Presidenta Delcy Rodríguez recibió a la Directora Regional del PNUD

CIUDAD MCY.- La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe este martes, en el Palacio de Miraflores, a la directora regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Michelle Muschett, quien realiza una visita oficial al país del 13 al 16 de septiembre de 2026.

La agenda de trabajo tiene como propósito central revisar las acciones de apoyo del PNUD frente a la recuperación post sísmica, fortalecer la cooperación con la Nación, enmarcada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y participar en la presentación oficial de los resultados del Proceso de Evaluación de Necesidades Posteriores al Desastre (PDNA).

Esta misión oficial comenzó el domingo 13 de septiembre con reuniones de coordinación sobre los avances de la cooperación internacional en Venezuela.

Durante la visita se destaca la respuesta inmediata brindada por el PNUD tras los sismos del pasado 24 de junio de 2026, cuando activaron herramientas tecnológicas, que han permitido al Gobierno nacional simular escenarios, priorizar intervenciones y respaldar la implementación del Plan de Recuperación Digna, Segura e Inclusiva.

Asimismo, los hallazgos técnicos del PDNA contribuyen en la plena articulación con el Plan Venezuela Renace, que busca traducir las evaluaciones de necesidades en proyectos concretos de reconstrucción y desarrollo sostenible para el bienestar de la ciudadanía.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA PRENSA PRESIDENCIAL