Presidente de la AN se reunió con diplomática de Reino Unido.

CIUDAD MCY.-La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo público un mensaje de agradecimiento al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, “por sumar esfuerzos y gestiones en favor de la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y el Reino Unido”, luego de su reciente visita al país europeo.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional indicó que sostuvo una importante reunión con la directora para las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido (FCDO), Harriet Thompson.

“Expusimos la posición de Venezuela respecto a los diálogos políticos, sociales, a los temas de los avances que ha habido en los últimos días en materia de dimensión petrolera, dimensión gasífera y cómo eso va a redundar en un importante crecimiento económico de Venezuela”, enfatizó Jorge Rodríguez.

Asimismo, el parlamentario informó que conversaron sobre las distintas mesas de diálogo que se desarrollan en este momento en Venezuela y a su vez mencionó: «Queremos decirle a Venezuela que ha habido buenas noticias para nuestro país, para nuestro pueblo

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL