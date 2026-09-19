Presidenta Delcy Rodríguez recibe en Miraflores al mandatario de Paraguay Santiago Peña

CIUDAD MCY.- La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió en el Palacio de Miraflores en Caracas, a su homólogo Santiago Peña, como parte de una visita oficial de trabajo que realiza el mandatario paraguayo por el país.
Su esposa, Leticia Ocampos, acompañó al mandatario visitante. Durante el acto de recibimiento, una agrupación ofreció una muestra musical para darles la bienvenida.
En la reunión participan el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, y su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano.
El presidente paraguayo acude a la sede del Ejecutivo venezolano para dar continuidad a las coordinaciones previas realizadas entre ambas cancillerías.
La agenda de trabajo abarca la revisión del intercambio comercial complementario, la atención consular a los ciudadanos de ambos países y el seguimiento a temas energéticos y compromisos financieros pendientes.
La llegada del presidente Peña a Miraflores se da bajo los principios de respeto mutuo, autodeterminación e igualdad soberana entre las naciones.
Una vez concluidas las actividades previstas en Caracas, el mandatario paraguayo continuará su gira internacional con destino a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
FUENTE : VTV
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