CIUDAD MCY.- Con una destacada delegación multidisciplinaria, Venezuela estuvo presente en el Festival Internacional de la Juventud 2026, celebrado en la histórica y vanguardista ciudad de Ekaterimburgo, enclave geográfico donde convergen Europa y Asia. Bajo la consigna central “Persigue tu sueño”, más de 10 mil delegados y líderes provenientes de 191 naciones se congregaron en este espacio global para sentar las bases de una cooperación internacional orientada a la consolidación de un orden multipolar justo y equilibrado.

INTEGRACIÓNESTRATÉGICA DEL SUR GLOBAL

Organizado en torno a siete ejes estratégicos que posicionan al desarrollo humano como el motor de la transformación global, el encuentro sirvió de plataforma para el debate de activistas, ambientalistas, profesionales e intelectuales comprometidos con el avance de las economías emergentes.

Durante el acto inaugural, el mandatario ruso, Vladimir Putin, dirigió un mensaje a los asistentes, subrayando el rol histórico de las nuevas generaciones, “a ustedes, la generación joven, les saldrá todo bien; Este es su momento».

PROTAGONISMO VENEZOLANO Y DIPLOMACIA INTERCULTURAL

La representación de Venezuela destacó por su participación integrada por parlamentarios, atletas, creadores visuales, músicos y universitarios. La delegación trabajó de forma articulada con el cuerpo diplomático de la embajada venezolana en la Federación de Rusia.

En el despliegue de actividades de la agenda, la comitiva nacional sostuvo un encuentro bilateral en el stand de Rossotrudnichestvo con la delegación de la región de Kherson, encabezada por el ministro de Política Juvenil, Vladislav Yarchenko. La mesa de trabajo, contó con las intervenciones del profesor Luis Heredia (Universidad Central de Venezuela) y el especialista en Psicología Deportiva, Simón Pastidas Smith, (Instituto Nacional del Deporte), donde reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento del diálogo intercultural y la cooperación internacional.

El evento reafirma su posición como la cita anual más relevante para el tendido de puentes geopolíticos entre la juventud del Sur Global y los países emergentes.

FUENTE : CIUDAD CCS

FOTO : CORTESÍA DE CIUDAD CCS