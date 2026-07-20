Presidenta Delcy Rodríguez recibe lista de ascensos militares para su revisión final y ratificación oficial

CIUDAD MCY.- La Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe lista de postulaciones para ascensos militares correspondientes al presente año, en una jornada de trabajo desarrollada junto al ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe González López, y jefes de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

En el encuentro, se realiza la revisión y evaluación de los aspirantes, examinando los méritos profesionales, la disciplina y la lealtad de los oficiales postulados para recibir sus jerarquías superiores.

Este proceso de evaluación se lleva a cabo en el marco de las circunstancias especiales derivadas de la contingencia nacional tras el doble sismo registrado el pasado 24 de junio, coincidiendo con la conmemoración del Día del Ejército y la Batalla de Carabobo.

Las autoridades presentes destacan el rol fundamental que ha desempeñado la FANB en las labores de despeje de escombros, búsqueda de personas, atención en campamentos transitorios y apoyo directo a las comunidades afectadas en todo el territorio nacional.

El fin de la evaluación de los postulados, culminará en las próximas horas para la remisión al Ministerio de la Defensa de la lista definitiva, así como su posterior publicación oficial, garantizando un proceso ajustado a los principios de justicia y valoración profesional dentro de la institución.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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