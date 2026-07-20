Gobierno Nacional proyecta la culminación de más de 10 mil viviendas para el 2027

CIUDAD MCY.-En un esfuerzo sostenido por transformar la infraestructura habitacional del país, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el plan de atención para los damnificados en La Guaira se extenderá con una meta ambiciosa para el próximo año.

La Mandataria Nacional aseguró que «vamos a ir mucho más allá para que el año que viene ya alcancemos una cifra superior a las 10 mil viviendas», brindando así soluciones habitacionales definitivas.

Durante la entrega de las primeras viviendas en el complejo habitacional «Ciudad Tiuna», la Presidenta destacó la importancia de mantener la esperanza y la calma mientras se ejecutan las obras. «Estamos trabajando sin cansancio, atendiendo integralmente los campamentos transitorios. Quienes están en campamentos transitorios deben tener la certeza de que pronto van a tener un hogar, pronto van a tener una vivienda», manifestó ante las familias que fueron adjudicadas este lunes.

El plan de acción del Gobierno Nacional también contempla la inspección de edificios que faltaban por culminar, no solamente en Caracas, sino en otros estados del país.

Rodríguez envió un mensaje de aliento a todos los afectados, garantizando que el trabajo continuará de manera ininterrumpida hasta que cada familia que hoy se encuentra en campamentos temporales reciba las llaves de su nuevo hogar

ESTRATEGIA INTEGRAL DE VIVIENDAS

En el ámbito de la edificación y adquisición, la jefa de Estado detalló que «vamos a incorporar nuevas viviendas que se van a construir y ya el Estado Mayor está en la revisión de los suelos con la Comisión Presidencial de Habilitación».

Asimismo, indicó que se están implementando mecanismos para facilitar transacciones en el sector ya existente, puntualizando que «también debemos sumar el mercado secundario. Compras que se hagan en el mercado secundario. La Ministra de Economía, con el SAREN, está ya trabajando en eso».

Para complementar estas acciones, indicó que dichas estrategias se complementan «con la reforma a la Ley de Arrendamiento y las garantías inmobiliarias para que un número importante de viviendas salgan en el mercado de alquiler».

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO,: CORTESÍA