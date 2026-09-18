Presidenta Delcy Rodríguez recibió a encargado de negocios del Reino Unido

CIUDAD MCY.– ​La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe en la ciudad de Caracas a Colin Dick, encargado de negocios del Reino Unido e Irlanda del Norte, como parte de la agenda para el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

El encuentro oficializa la intención conjunta de elevar la representación bilateral a nivel de embajadores, marcando una nueva etapa en el relacionamiento histórico entre los dos países.

El desarrollo de la agenda de cooperación aborda asuntos de interés estratégico, incluyendo el compromiso de la nación europea de mantener el respaldo a largo plazo hacia Venezuela.

Entre los puntos destacados se encuentra el apoyo continuo del Reino Unido a los esfuerzos nacionales de reconstrucción iniciados tras los terremotos del pasado 24 de junio, fortaleciendo así los vínculos de cooperación y la diplomacia de paz impulsada por el Gobierno Nacional.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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