Publican en Gaceta Oficial la reforma de la Ley Orgánica del TSJ

Las disposiciones ordenan avanzar en la designación de las nuevas autoridades de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela Nacional de la Magistratura

CIUDAD MCY.-Tras el inicio del segundo ciclo de negociaciones entre el Gobierno Nacional y representantes de la Asamblea Nacional 2015, se dio a conocer este viernes sobre la publicación en Gaceta Oficial de la reforma del artículo 65 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

A través de un comunicado compartido en redes sociales, la Asamblea Nacional de 2015, presidida por Dinorah Figuera, detalló que esta medida da inicio de manera formal a los procesos de designación de los magistrados del TSJ, calificado como un paso fundamental en el proceso de transformación del sistema de justicia en el país.

En este sentido, las disposiciones ordenan avanzar en la designación de las nuevas autoridades de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela Nacional de la Magistratura. El parlamento destacó la renovación de los órganos auxiliares como vía indispensable para «garantizar la independencia de la judicatura, fortalecer la carrera judicial y avanzar hacia una justicia profesional y autónoma».

Por otra parte, indicó que la AN 2015 mantendrá sus labores durante el segundo ciclo de diálogo para alcanzar acuerdos que permitan consolidar el Estado de Derecho y asegurar a la ciudadanía instituciones al servicio de la Constitución y sus derechos.

FUENTE: GLOBOVISION

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL