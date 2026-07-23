Presidenta Delcy Rodríguez sostiene encuentro con directivos del BID en Caracas para acordar hoja de ruta multilateral

CIUDAD MCY.-La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostiene un encuentro de alto nivel con una delegación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), encabezada por Anabel González, Vicepresidenta de Países e Integración Regional; Andre Soares, Jefe de la Oficina del BID; y Miguel Coronado, Gerente General para Países Andinos.

Con este encuentro se fortalece el desarrollo económico y social del país tras la cooperación con instituciones multilaterales. Este acercamiento además representa un hito en el restablecimiento del diálogo financiero internacional y la cooperación multilateral orientada al desarrollo del país.

Por parte de la delegación venezolana, acompañan a la presidenta Rodríguez las autoridades del gabinete económico y sectorial, entre ellos: Anabel Pereira Fernández, vicepresidenta Sectorial Administrativa y de Gobierno Digital y ministra de Economía y Finanzas; Juan José Ramírez, vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios y ministro del Poder Popular de Obras Públicas; Calixto Ortega, vicepresidente Sectorial de Economía; Rolando Alcalá, ministro para la Energía Eléctrica; Luis Pérez, presidente del Banco Central de Venezuela (BCV); y Christiam Hernández, vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y viceministro de Hacienda.

La Mandataria Nacional ha informado que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) ofrecieron ayuda no reembolsable a Venezuela para impulsar su reconstrucción tras el doble terremoto del 24 de junio. Adicionalmente, Rodríguez explicó que Los recursos del fondo serán dirigidos a reconstrucción de viviendas y contarán con todos los mecanismos de auditoría.

El BID fundamenta su postura en la necesidad de estabilización económica regional y en la normalización de las relaciones técnicas que el FMI y el Banco Mundial ya han comenzado en este semestre.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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