Jefa de Estado destaca la labor humanitaria y de servicio del componente castrense

CIUDAD MCY –Reconociendo a la Guardia de Honor Presidencial (GDH) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) como los guardianes de la estabilidad política, de la paz y de la tranquilidad de la Patria, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó la labor humanitaria y de servicio que desempeña el componente castrense en la actualidad.

Durante el acto de ascenso de los efectivos, la Comandante en Jefe resaltó que estos nuevos rangos representan un reconocimiento al trabajo constante en las comunidades, reafirmando la lealtad de la institución hacia la protección y el bienestar de todos los venezolanos y venezolanas.

En su discurso, Rodríguez indicó que la distinción recibida por los militares trasciende la formalidad de la jerarquía castrense. «El ascenso de ustedes hoy, no es un ascenso de oficina, no es un ascenso de uniforme planchado de gala. Es un ascenso de estar en el terreno acompañando al pueblo de Venezuela en estos momentos dolorosos de las familias que han perdido a seres queridos»

Para Rodríguez, la insignia de ascenso es un acto de reconocimiento al esfuerzo, al mérito, a la responsabilidad, a la disciplina, a la preparación y al profesionalismo a quienes portan el uniforme militar en los tiempos difíciles que le ha tocado asumir al país en este año.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA