Presidenta Delcy Rodríguez sostiene reunión con delegación de alto nivel de EEUU

CIUDAD MCY.- Este miércoles, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo con una delegación de alto nivel del Gobierno de los Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, informó que el encuentro tuvo por objetivo realizar un balance de la respuesta ante el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 registrado el pasado 24 de junio, el cual afectó principalmente a La Guaira y Caracas.

Asimismo, evaluaron la cooperación energética binacional, las inversiones y la seguridad. «Reafirmamos la importancia de seguir avanzando en una agenda común por el beneficio de nuestros pueblos», publicó en un mensaje que fue acompañado por un video del encuentro.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTOS: CORTESÍA