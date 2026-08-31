Presidenta Delcy Rodríguez supervisó obras de reconstrucción de viviendas en zona de Chacao y Altamira

CIUDAD MCY.-La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró este lunes un recorrido de inspección por los frentes de trabajo activados en el sector El Dorado de Altamira, municipio Chacao del estado Miranda, acompañado de una asamblea comunitaria para la entrega de financiamientos del Banco Digital de los Trabajadores (BDT) a condominios y propietarios de inmuebles afectados por los sismos del pasado 24 de junio.

La actividad abarca el despliegue en 17 edificaciones que integran 520 apartamentos, donde residen más de 1.400 personas, e incluye la entrega de créditos con subsidio directo destinados tanto a reparaciones individuales en viviendas de hasta 5.000 dólares, como a intervenciones en áreas comunes a través de juntas de condominio registradas, con montos de hasta 20.000 dólares.

​Esta jornada forma parte del «Plan Venezuela Renace», iniciativa articulada junto a la Comisión para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructura que coordina la atención en materias de infraestructura a escala regional y nacional.

​Durante el evento, en el que participan el ministro para el Transporte, Francisco Garcés; la presidenta del plan, Jacqueline Faria; el alcalde de Chacao, Gustavo Duque; el ministro para la Juventud y presidente del BDT, Sergio Lotartaro; la vicepresidenta sectorial Administrativa y de Gobierno Digital y ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira; y representantes vecinales, se presentan los balances de las más de 61.000 inspecciones técnicas y censos de hogar efectuados tras la contingencia sísmica para dar continuidad a los trabajos de rehabilitación estructural.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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