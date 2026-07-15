Presidenta Delcy Rodríguez visitó El Junquito para evaluar avances en rehabilitación estructural y despliegue de asistencia integral

CIUDAD MCY.- La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, realiza un despliegue en la parroquia El Junquito de Caracas para constatar los avances del «Plan Venezuela Renace», iniciativa creada para atender las graves afectaciones causadas por los sismos de 7.2 y 7.5 grados registrados el pasado 24 de junio.

La Mandataria Nacional acompañada por Juan José Ramírez, vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios y ministro del Poder Popular de obras Públicas; Luis Villegas, ministro del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional; Francisco Garcés, ministro del Poder Popular para el Transporte; Sergio Lotartaro, ministro del Poder Popular para la Juventud; Jacqueline Faría, presidenta del Plan «Venezuela Renace»; Carmen Meléndez, alcaldesa de Caracas; y Nahum Fernández, Jefe de Gobierno del Distrito Capital, realiza un recorrido por todas las zonas afectadas que derivaron a más de 1 mil 200 personas a campamentos transitorios.

En el casco central de la zona turística de El Junquito se ejecutan labores intensivas de limpieza y de rehabilitación de infraestructuras mediante el uso de maquinaria pesada, mientras el Gobierno Nacional busca alternativas para los habitantes y comerciantes del sector, a fin de superar los embates de la tragedia. Adicionalmente, está puesto en marcha un sistema de monitoreo que, a través del uso de drones, permite hacer el levantamiento topográfico y el control de las edificaciones de la zona en tiempo real.

En materia de restauración del bienestar social, hay importantes avances en la localidad para la restitución del sistema eléctrico y en la reparación de las matrices de agua potable. La política pública del Estado busca no solo la recuperación física de los espacios, sino también la estabilización habitacional de las familias damnificadas mediante un despliegue técnico y humano constante en todo el territorio impactado.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA