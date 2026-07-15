Venezuela despidió al equipo salvadoreño que participó en rescates de víctimas del doble sismo

CIUDAD MCY.-Este miércoles, retornaron a El Salvador 130 rescatistas y seis perros que permanecían en Venezuela prestando apoyo en las labores de rescate de las víctimas y remoción de escombros, tras el desplome de grandes edificaciones ocurrida por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

El contingente de brigadistas partió desde el Aeropuerto Internacional «Simón Bolívar», en el estado La Guaira, hacia el país centroamericano.

En este mismo avión, descargaron cuatro toneladas de asistencia humanitaria con medicamentos e insumos médicos para el hospital de campaña de El Salvador, instalado en el estado La Guaira, para brindar atención a las familias afectadas por el doble sismo.

En el vuelo, arribaron también a Venezuela profesionales salvadoreños del área de la salud.

De acuerdo al parte oficial, emitido por las autoridades venezolanas este martes 14 de julio, se han registrado 4.734 fallecidos, 16.740 heridos, 6.462 rescatados, 128.324 familias atendidas y 107 campamentos transitorios instalados.

FUENTE: PRENSA MPPRE

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