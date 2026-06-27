Presidenta (E) agradece a la FIFA por emotivo minuto de silencio por Venezuela

CIUDAD MCY.- La presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, extendió un mensaje de agradecimiento a la FIFA por medio de su canal oficial de Telegram, en donde destacó la unión al duelo de la nación venezolana con un emotivo minuto de silencio rendido antes del encuentro de fútbol entre las selecciones de Noruega y Francia, en la Copa Mundial 2026.

«Vivimos recientemente un momento muy emotivo en el juego de Noruega y Francia, donde se pidió un minuto de silencio por nuestro pueblo», expresó la mandataria (E).

Asimismo, señaló que como venezolanos estamos «Agradecidos, fue demasiado emotivo, muy sensible, lloramos desde nuestros corazones pero también estamos activos y al frente para estar en las labores de rescate y de reestructuración, donde estamos más fortalecidos y más unidos que nunca como una sola Venezuela».

Este sobrio y sentido homenaje a las víctimas de la tragedia que hoy enluta a todo el país representa una profunda muestra de solidaridad internacional que acompaña el dolor del pueblo venezolano en este difícil momento, demostrando que el respeto y la fraternidad humana trascienden las fronteras a través del deporte.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESIA