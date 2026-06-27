José Pérez Colmenares abrió sus puertas como centro de acopio

CIUDAD MCY.- Queremos informarle a toda la opinión pública, los seguidores del beisbol venezolano y toda la comunidad en general, que la organización Tigres de Aragua abrió las puertas del José Pérez Colmenares como centro de acopio para recibir insumos que serán distribuidos hacia las zonas más afectadas por el trágico sismo que ocurrió el pasado 24 de junio en nuestro país.

Nuestro recinto pasa a ser un espacio de unión y esperanza, por lo que hacemos un llamado a la ciudadanía, empresas privadas e instituciones a sumar voluntades mediante la donación de insumos prioritarios como agua potable embotellada, alimentos no perecederos (enlatados, granos, arroz, harina), insumos médicos y de primeros auxilios.

El acceso principal del estadio tiene sus puertas abiertas desde las 8:30 p.m. de este sábado, 27 de junio, organizando cualquier aporte que haya sido recibido, con la garantía de que todo lo que se logre recaudar será entregado a las entidades encargadas para hacerle llegar los productos a los venezolanos en las zonas más afectadas, como los sectores de: nuestro estado Aragua, Caracas, La Guaira y Falcón. La recepción será hasta las 5:30 p.m.

Un grupo de personas estará encargado de ir clasificando los productos. No obstante, es importante tenerlos distribuidos desde su entrega, para que puedan ser ubicados rápidamente.

Realizando su aporte solidario con las personas afectadas, también podrán optar por adquirir entradas gratuitas para la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, como agradecimiento a su muestra de apoyo y empatía. Deben facilitar sus datos personales en el momento de realizar la donación. ¡Juntos, saldremos adelante!

FUENTE: LIDER

FOTO:CORTESIA