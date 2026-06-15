Presidenta (E) Delcy Rdoríguez anunció cambios en el Gabinete de gobierno

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este lunes el nombramiento de Paola Posani como nueva titular del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda.

Posani, doctora en Arquitectura, cuenta con trayectoria en la administración pública en las áreas de planificación urbana e infraestructura. Asimismo, se ha desempeñado como docente universitaria y forma parte de la Comisión Presidencial para la Recuperación de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

«Confío en su profesionalismo para asumir esta responsabilidad de seguir fortaleciendo las políticas públicas dirigidas a garantizar el derecho a la vivienda y el buen vivir del pueblo venezolano», expresó Delcy Rodríguez a través de su canal de Telegram.

La nueva ministra sustituye en el cargo al mayor general Jorge Márquez Monsalve.

Ministro para el Ecosocialismo

Como nuevo Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo y presidente de Inparques la presidenta encargada designó a Nelson Rodríguez, profesional de amplia experiencia en la administración pública y en las áreas de planificación estratégica, así como en la gestión de aprovechamiento forestal, protección y conservación del ambiente.»Asume ahora la responsabilidad de desarrollar y fortalecer políticas públicas para la protección de nuestra Pachamama y atención integral en materia ambiental. Agradezco a Freddy Ñáñez por su desempeño en la dirección de este Despacho», afirmó Rodríguez.

Designado jefe de 1×10

Rodríguez también designó al Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas у Servicios, Juan José Ramírez, como Jefe del Sistema 1×10 del Buen Gobierno para «fortalecer la atención directa a las solicitudes del pueblo en sus comunidades».

Gran Misión Venezuela Joven

Delcy Rodríguez designó a Rosinés Chávez como jefa de la Gran Misión Venezuela Joven, «con el objetivo de fortalecer este hermoso proyecto creado para acompañar a nuestros jóvenes en sus comunidades y brindarles nuevas oportunidades»

La presidenta agradeció a Génesis Garvett por su gran labor en esta Misión y quien cumplirá nuevas responsabilidades.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA