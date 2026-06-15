Psuv destaca éxito de asambleas para escoger proyectos de la Consulta Popular Nacional

CIUDAD MCY.- El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, destacó el éxito de las asambleas realizadas en las comunas y circuitos comunales del país, donde el pueblo organizado presenta los proyectos priorizados para sus comunidades y que serán elegidos el próximo 12 de julio en la Consulta Popular Nacional de 2026.

Durante la rueda de prensa del Psuv, el dirigente resaltó que el proceso avanza de manera satisfactoria y con un gran nivel en los territorios comunales.

“Se sigue avanzando en todo el proceso para la Consulta Popular Nacional del 12 de julio. Es hasta el 17 la presentación la fase de los proyectos, y está en la recta final con un nivel altísimo. Donde las asambleas se han venido realizando en el país, donde cada comuna presenta su proyecto y de ahí a la consulta del 12 de julio. Eso va extraordinario”, enfatizó Cabello.

En ese contexto, señaló que el Psuv continúa desplegado en el territorio nacional, escuchando al pueblo, aseverando que debe ser una tarea constante de la organización política.

“El Psuv desplegado en las comunidades, escuchando la gente, recibiendo aportes, aclarando dudas, aclarando situaciones y lo vamos a seguir haciendo esta semana. Debe ser una tarea permanente del partido: estar desplegado en las calles. Los sitios donde tenemos que llegar, a las bases de nuestro pueblo”, acotó.

En el ámbito nacional, resaltó las reuniones sostenidas por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, con empresas multinacionales en las áreas de hidrocarburos y energética.

Igualmente, destacó la agenda para conmemorar los 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá, por parte del Libertador Simón Bolívar, “su fuerza y espíritu como guía de la Revolución Bolivariana y un pueblo”.

Asimismo, saludó la aprobación de las leyes para el fomento y promoción del café y el cacao, respectivamente.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESIA