Presidenta (E) Delcy Rodríguez activó el Plan Venezuela Renace

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, recorrió las adyacencias de la avenida Bolívar de Caracas con el fin de dar inicio al Plan Venezuela Renace, una iniciativa diseñada para reconstruir las viviendas afectadas por los dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 ocurridos el pasado 24 de junio en siete estados del país.

En el despliegue de esta actividad, la mandataria encargada estuvo acompañada por la presidenta de la Gran Misión Venezuela Renace, Jacqueline Faria; el presidente de la Corporación Juntos Todo es Posible, Aníbal Coronado; la alcaldesa del Municipio Bolivariano Libertador, Carmen Meléndez; el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández; y el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez.

Esta política de Estado congrega las capacidades operativas de la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, la Corporación Juntos Todo es Posible y la Misión Venezuela Bella para ejecutar obras civiles expeditas, priorizando la atención en el estado La Guaira por registrar los mayores daños estructurales.

Para el financiamiento del plan, el Estado dispone de un fondo inicial de 200 millones de dólares constituido a solo 12 horas de haber sucedido el doble sismo, con recursos provenientes de fondos desbloqueados en el Fondo Monetario Internacional y otros entes financieros globales.

El programa contempla un subsidio gubernamental de hasta el 80% en la cartera hipotecaria mediante la banca pública y privada, la exoneración total de tasas impositivas en registros, alquileres y compraventa de inmuebles, el decreto de prohibición de exportar materiales de construcción, y una asignación económica mensual de contingencia por seis meses para las familias damnificadas.

Asimismo, la estrategia involucra la activación de 10 motores económicos con un crecimiento del sector hidrocarburos superior al 9% este trimestre y el pleno abastecimiento de alimentos y medicamentos garantizado para atender la contingencia.

FUENTE : PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO : CORTESÍA