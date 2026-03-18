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Presidenta (E) Delcy Rodríguez celebra triunfo en histórica victoria en el Clásico Mundial

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PorRafael Velásquez

Mar 18, 2026

En un video posteado a través de sus redes, se evidencia la alegría de la mandataria encargada por este logro, mensaje en el que agradeció por el exitoso partido frente a la selección estadounidense

CIUDAD MCY.-La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, extendió un caluroso mensaje de reconocimiento, lleno de entusiasmo a los integrantes de la Selección Nacional de Béisbol, tras su histórica victoria frente al equipo de Estados Unidos, cuyo resultado la convierte en el equipo campeón de la Gran Final del Clásico Mundial de Béisbol.

A través de cuenta de instagram, la mandataria destacó la participación de los jugadores en este evento deportivo, porque con ella «se representa cada cielo, cada mar y cada tierra de esta hermosa patria» dado que, han dejado en alto el nombre del país en esta cita internacional.

En el video posteado a través de sus redes, se evidencia la alegría de la mandataria encargada por este logro, mensaje en el que agradeció por el exitoso partido de Venezuela frente a la selección estadounidense.

FUENTE: GLOBOVISION 

 

FOTO: CORTESÍA 

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