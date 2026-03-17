Jorge Rodríguez: 7.580 ciudadanos han recibido beneficios de la Ley de Amnistía

CIUDAD MCY.-El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez Gómez, informó que hasta la fecha siete mil 580 personas han sido beneficiadas por la Ley de Amnistía, además de destacar que el alcance de esta medida ha ido incluso más allá de las acciones que la ley ha atendido originalmente.

Esta cifra fue presentada al culminar una importante reunión de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que contó con la participación de José Luis Rodríguez Zapatero, a quien Rodríguez Gómez describió como un especialista en amnistía, en la paz, en el diálogo y en Venezuela.

Durante el encuentro, el jefe del parlamento resaltó la labor del expresidente español como un hombre de incesante apostolado en la búsqueda de la reconciliación nacional.

“Alguna vez se sabrán todas las gestiones, todos los trámites, todas las reuniones y todos los viajes relámpagos que ha hecho José Luis Rodríguez Zapatero a Venezuela para buscar las formas de que se encaminaran los procesos políticos por la vía del diálogo, por la vía del acuerdo y por la vía de la búsqueda de consensos”, afirmó.

El presidente de la AN señaló que la actual etapa ha sido catalogada por la presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, como un nuevo momento político.

Explicó que en este periodo se ha avanzado en la búsqueda de condiciones para un diálogo verdadero, fructífero y en la construcción de consensos entre los distintos sectores de la oposición y la revolución venezolana.

Rodríguez Gómez enfatizó que se ha implantado una manera de trabajar que no termina con la sanción de la ley.

A su vez, sostuvo que la conformación de la comisión permite que tanto las personas consideradas sujetos de la Ley de Amnistía, como aquellas que no estaban entre los hechos tipificados inicialmente, puedan acudir a dicha instancia para recibir una respuesta formal del Estado venezolano.

El representante del Poder Legislativo manifestó el profundo respeto de la institución por la labor de mediación realizada.

“Nos llena de orgullo, y es un verdadero honor para el parlamento venezolano, para la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía y es un honor para Venezuela contar con un amigo verdadero como José Luis Rodríguez Zapatero”, concluyó.

FUENTE: VTV

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