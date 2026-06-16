Presidenta (E) Delcy Rodríguez celebró construcción de Tocoma tras acuerdo con IMPSA

CIUDAD MCY.- El Gobierno de Venezuela avanza en la reestructuración de su infraestructura energética mediante alianzas internacionales clave. Durante un acto oficial este lunes 15 de junio en el Palacio de Miraflores, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, ratificó la firma de convenios estratégicos para el sector.

En primer lugar, la mandataria celebró el acuerdo concretado el pasado viernes con la empresa argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA (IMPSA). Esta alianza tiene como objetivo principal reactivar y culminar las obras de la Central Hidroeléctrica Tocoma.

Reactivación de la Hidroeléctrica Tocoma

La jefa de Estado encargada enfatizó la importancia de este contrato para la soberanía energética. En sus declaraciones textuales, la alta funcionaria destacó: “El viernes pasado firmamos con la empresa IMPSA, que inició la construcción de una hidroeléctrica llamada Tocoma. Esa hidroeléctrica finalmente va a tener su fin. Se va a construir”.

Asimismo, Rodríguez informó que la compañía suramericana ya dispone de la maquinaria requerida. Por lo tanto, el proyecto entrará en una fase de ejecución inmediata para su pronta culminación.

Incremento de la generación eléctrica

Por otra parte, los acuerdos vigentes buscan aportar una cantidad significativa de energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). La meta establecida contempla la incorporación de más de 2.400 megavatios a la red de distribución.

Sobre el alcance geográfico de las obras, la presidenta encargada detalló: “Ya esta empresa tiene las turbinas para Tocoma y hemos firmado para que se generen más de 2.400 megavatios, no solamente en Tocoma, sino en el Bajo Caroní, con intervenciones en Macagua y en la red eléctrica”.

Alianza estratégica con General Electric

Adicionalmente, el Ejecutivo nacional suscribió nuevos convenios con la corporación estadounidense General Electric durante la jornada de este lunes. De este modo, se complementa el plan integral de atención para los servicios públicos.

Finalmente, la mandataria señaló que las labores técnicas no se limitarán a la producción primaria de energía. En su última cita textual, Rodríguez concluyó de la siguiente manera: “Al igual que como estamos firmando y está contemplado en el plan con General Electric, que la incorporación no sea solamente para generación, sino para las redes de transmisión y para las subestaciones eléctricas”.

FUENTE : VENEZUELA NEWS

FOTO : CORTESÍA