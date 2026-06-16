Onda tropical número 15 se encuentra en pleno desplazamiento por el oriente del país

CIUDAD MCY.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) destacó, este martes, 16 de junio, la presencia de la onda tropical número 15, en pleno desplazamiento sobre el oriente del país, así lo indicó en sus diferentes redes sociales.

Al respecto, detalló que la onda tropical interactúa con la Zona de Convergencia Intertropical y la Vaguada monzónica, generando zonas nubladas y precipitaciones en Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, nororiente, Guayana Esequiba, llanos occidentales, llanos centrales, región de los andes y estado Zulia.

Finalmente, el instituto estima que estas condiciones climáticas predominarán en gran parte del territorio nacional.

FUENTE : AVN

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