Presidenta (E) Delcy Rodríguez celebró segundo aniversario de la Gran Misión Dr. Humberto Fernández-Morán

CIUDAD MCY.-En un acto cargado de compromiso soberano y vanguardia tecnológica, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró este miércoles la celebración del aniversario de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación Dr. Humberto Fernández-Morán; programa bandera destinado a la democratización del conocimiento y la solución de problemas estructurales del país a través del intelecto nacional.

En este sentido, es relevante mencionar que este evento ha servido de plataforma para revisar los avances en proyectos de biotecnología, soberanía alimentaria e ingeniería aplicada, subrayando la importancia de la articulación entre el Poder Popular y las instituciones académicas.

Por otra parte, la Gran Misión Ciencia no solo representa un hito en la historia científica de Venezuela, sino que se ha consolidado como un pilar fundamental para la resistencia y el desarrollo económico en tiempos de desafíos globales.

En contexto, esta Gran Misión fue creada con el objetivo de masificar el uso de la ciencia y la tecnología, integrando a científicos, tecnólogos y comunidades organizadas en la búsqueda de soluciones soberanas para la Nación; y de esta manera, romper con los modelos dependientes y apostando por lo «Hecho en Venezuela».

Durante este encuentro, la Mandataria Encargada está acompañada por miembros del Gabinete Ejecutivo, como la Dra. Isabel Iturria, vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, el vicepresidente Sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, la ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, el ministro del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, Luis Villegas, entre otras autoridades.

PRESIDENTA (E) DELCY RODRÍGUEZ ANUNCIÓ CREACIÓN DE REGISTRO DE JÓVENES TALENTOSOS PARA QUE SE INCORPOREN A PROYECTOS

La presidenta (E), Delcy Rodríguez, participó este miércoles 15 de abril en la celebración del segundo aniversario de la Gran Misión Ciencia, Tecnología e Innovación «Dr. Humberto Fernández Morán”.

Durante su recorrido por cada una de las exposiciones, la mandataria (E) anunció la creación de un registro que incluirá a jóvenes talentosos en distintas áreas del saber como ingenieros, matemáticos, profesionales del área de la salud, de la electricidad, de la ingeniería eléctrica y del área financiera.

“Todos los jóvenes talentosos de Venezuela se registren en esta base, estén en el país o fuera del país, para que se incorporen a los proyectos productivos de Venezuela, estas nuevas inversiones que llegan a nuestro país, porque esas inversiones es para garantizar la felicidad social de nuestro pueblo”, señaló la jefa de Estado (E).

Esta Gran Misión fue creada con el objetivo de masificar el uso de la ciencia y la tecnología, integrando a científicos, tecnólogos y comunidades organizadas con el objetivo de romper con los modelos dependientes y de apostar por lo «Hecho en Venezuela».

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Durante el evento, la mandataria (E) trazó un horizonte ambicioso para el país: alcanzar la meta de dos millones de científicos y semilleros científicos para consolidar así el relevo generacional en las áreas estratégicas del conocimiento.

Con un llamado directo a la juventud y a los niños que integran los programas de formación, Rodríguez Gómez instó a multiplicar el entusiasmo por las disciplinas de vanguardia.

“Todos a trabajar, estos semilleros pueden invitar a sus compañeros y que tengan ese impulso por la nanotecnología, robótica, astrofísica y por todos los proyectos productivos”, expresó.

Por su parte, la ministra Gabriela Jiménez, detalló que 341 mil 206 de los jóvenes participan en programas de robótica, 368 mil 911 estudiantes están en las 646 aulas de ciencias, y 58 mil 132 jóvenes han sido recibidos en los Centros Didácticos.

Asimismo, la titular para Ciencia y Tecnología agradeció y envió “un abrazo transformador que ya abriga a cinco mil 236 instituciones educativas en 223 municipios del país”.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL | LA IGUANA | VTV

FOTO: CORTESÍA