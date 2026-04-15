Presidenta (E) Delcy Rodríguez recibió a delegación de la UE y Servicio Europeo de Acción Exterior

CIUDAD MCY.- La presidenta Encargada de la República Bolivariana Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con una delegación de alto nivel del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la Unión Europea (UE) en Venezuela.

El encuentro tuvo como objetivo principal discutir estrategias para fortalecer la cooperación bilateral y sentar las bases para una nueva etapa de relaciones productivas.

El Servicio Europeo de Acción Exterior, con sede en Bruselas, Bélgica, es la entidad encargada de desarrollar una política exterior de la UE más coherente y eficaz a nivel global.

En la reunión participaron Pelayo Castro, Director General Adjunto para las Américas en el SEAE; María Antonia Calvo Puerta, Encargada de Negocios de la UE en Venezuela; y Adriana Vázquez, Jefa de la División para América del Sur. Por Venezuela, acompañó el Viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

Temas claves bajo los principios de respeto mutuo, del respeto a la soberanía y del diálogo constructivo, fueron abordados entre Europa y Venezuela; además de definir una agenda de trabajo conjunta orientada a potenciar áreas estratégicas.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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