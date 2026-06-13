Presidenta (E) Delcy Rodríguez convoca a participar en la Consulta Popular del 12 de julio

CIUDAD MCY.- “El llamado es al pueblo venezolano a participar en la Consulta Popular del 12 de julio porque sabemos que a través de la Consulta Popular es la comunidad organizada la que decide dónde direccionar los recursos públicos».

Con estas palabras, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, convocó a todos los venezolanos mayores de 15 años a votar por los proyectos prioritarios de su comunidad o sector.

“Sé que las comunas están muy organizadas, están en la realización de las asambleas, pero esta Consulta del 12 de julio también suma a los condominios”, indicó sobre la novedad de este proceso en el que los vecinos y vecinas deciden a dónde dirigir los recursos del Estado.

Finalmente, mencionó que, hasta la fecha, de los proyectos comunitarios que serán sometidos a votación, el 50% está vinculado con la Transformación número 2 del Plan de las 7T: Ciudad Humana.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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