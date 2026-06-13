Más de medio millón de toneladas de alimentos distribuidos en mercados en cinco meses

CIUDAD MCY.- Durante una inspección de los programas de alimentación social en la parroquia Altagracia, la presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, constató el éxito de los mercados a cielo abierto y el Plan Proteína, donde resaltó que «se han distribuido más de medio millón de toneladas de alimentos en el territorio nacional».

Estas iniciativas están sustentadas en la unión productiva entre los sectores agroalimentarios público y privado, donde en los primeros cinco meses del año se ha atendido a más de cuatro millones de familias venezolanas, de las cuales un millón 300 mil pertenecen exclusivamente a Caracas.

Este despliegue impulsó un incremento del 9.4 % en el consumo global de alimentos durante el mes de mayo —con un repunte liderado por el pollo y la carne, además de un crecimiento del 5 % en el consumo de pescado—, apoyado fuertemente por la red de bodegas comunales y el emprendimiento productivo local.

“Son buenas noticias para el pueblo, son buenas noticias para el país que estamos en la senda productiva, para el consumo del pueblo venezolano y que el Estado garantiza los precios accesibles a través de estos programas sociales», afirma la presidenta (E) Delcy Rodríguez.

Enfatizó que este fortalecimiento de la soberanía alimentaria se ejecuta en estrecha articulación con las comunas a través de los mecanismos de la Consulta Popular.

Al respecto, ratificó que es la comunidad organizada la que posee el verdadero sentir de los problemas en el territorio y la potestad de decidir las soluciones prioritarias para sus sectores. Con el impulso de la economía comunal y el esfuerzo conjunto entre el Ejecutivo y las bases populares, el plan de atención social avanza firmemente para garantizar el sagrado derecho a la alimentación del pueblo directamente en sus comunidades.

FUENTE: VTV

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