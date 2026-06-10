Presidenta (E) Delcy Rodríguez encabezó reunión estratégica con el Alto Mando Militar

CIUDAD MCY.-La presidenta encargada y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Delcy Rodríguez, sostiene un encuentro con las máximas autoridades del cuerpo castrense nacional.

En la jornada están presentes el ministro del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe Gustavo González López, junto al comandante estratégico operacional de la FANB, Mayor General Rafael David Prieto Martínez, y los comandantes generales de los distintos componentes: el Mayor General Ruben Dario Belzares Escobar (Ejército Bolivariano), el Almirante Jorge Alejandro Agüero Montes (Armada Bolivariana), el Mayor General Royman Antonio Hernández Briceño (Aviación Militar Bolivariana), el Mayor General Juan Ernesto Sulbarán Quintero (Guardia Nacional Bolivariana) y el Mayor General Nayade Lockiby Belmonte (Milicia Bolivariana).

El encuentro es propicio para hacer un riguroso seguimiento al Plan de 100 Días para la Operatividad Integral y la Doctrina Militar, consolidando el apresto operacional bajo la doctrina bolivariana como pilar fundamental de la institución armada.

Con estas acciones estratégicas enfocadas en la seguridad y la defensa integral, la nación se consolida como un territorio de paz, mediante el propósito de cuidar su legado y defender los derechos de una Venezuela libre, y prospera a través de la unión cívico-militar-policial.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA