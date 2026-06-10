Venezuela inicia alianza tecnológica para optimizar la producción de hidrocarburos

CIUDAD MCY.-Desde el Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, formalizó el inicio de una cooperación tecnológica de alto nivel orientada a optimizar la industria de los hidrocarburos en el país.

En este sentido, es importante resaltar que este proyecto contempla la incorporación de herramientas tecnológicas de última generación, las cuales serán aplicadas directamente en las fases de exploración y extracción de crudo; ya que, el objetivo central de esta transferencia tecnológica es dinamizar la operatividad de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y maximizar el rendimiento de los yacimientos nacionales.

Asimismo, destacó durante la recepción de la delegación extranjera, que dicho incremento productivo se traduzca en beneficio directo para el pueblo venezolano.

Por tanto, con estas nuevas alianzas, el equipo técnico y administrativo del Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos y PDVSA, inicia una agenda de trabajo conjunta; con el propósito de asegurar el desarrollo eficiente de los recursos energéticos del país mediante una hoja de ruta y acompañamiento técnico continuo.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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