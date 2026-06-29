Presidenta (E) Delcy Rodríguez instala Estado Mayor para la creación de campamentos transitorios y planificación de viviendas

CIUDAD MCY.- Como respuesta inmediata para atender las afectaciones habitacionales derivadas de los sismos registrados en el país el pasado 24 de junio, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, instala el Estado Mayor para la creación de campamentos transitorios y la planificación de construcción de viviendas.

​Esta instancia estratégica articula de manera directa las capacidades institucionales para dar una respuesta ágil, humana y efectiva a las familias que perdieron o sufrieron daños severos en sus hogares a causa del evento telúrico. El objetivo central es establecer rutas claras para el levantamiento urgente de campamentos transitorios, a la par que se inicia la evaluación técnica y el diseño de los proyectos de infraestructura para soluciones habitacionales permanentes.

​La activación de este Estado Mayor optimiza los tiempos de gestión y despliegue territorial frente a la contingencia actual, integrando a equipos multidisciplinarios del Ejecutivo Nacional en las zonas afectadas para agilizar los censos de infraestructura y acelerar la eficiencia constructiva.

​Con esta acción, el Gobierno Bolivariano reafirma su prioridad absoluta en la protección del pueblo ante situaciones de emergencia, consolidando un esquema de supervisión en tiempo real para garantizar el resguardo, la estabilización integral y el derecho a un hábitat seguro para todas las familias damnificadas.

FUENTE : PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO : CORTESÍA