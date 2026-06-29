Gobierno nacional ha atendido 75 mil familias en contingencia tras sismos

Se ha completado la entrega de 7.237.000 kilos de alimentos junto a 22.478 bolsas de productos entregadas de forma directa en los siete estados del país afectados.

CIUDAD MCY.- Este lunes, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN) informó que 75.238 familias han sido atendidas en materia de hidratación, alimentación, transporte y atención médica.

Mientras el número de fallecidos a consecuencia de los sismos del 24 de junio asciende a 1.719, mientras que la cifra de heridos es de 5.034.

De igual forma, al ofrecer el balance de las acciones por la contingencia, refirió que hay 15.866 personas damnificadas y un total de afectados en hospitales, puntos de triaje y de campaña de 22.619.

Asimismo, señaló que existen 855 edificios afectados, 189 de los cuales sufrieron colapso total y 666 colapso parcial o una intensa afectación.

Al respecto, Rodríguez recordó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, nombró una comisión para determinar la habitabilidad de los inmuebles afectados, para la cual se estableció técnicamente un semáforo y en la que colaboran científicos, universidades, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) junto a las instituciones relacionadas con el hábitat y la vivienda.

En cuanto a la atención de las personas afectadas, indicó que desde el punto de vista médico se reportan 12.402 personas, 527 han sido trasladadas a Caracas, 4.093 recibieron asistencia médica directamente en La Guaira y 7.274 fueron atendidas en los distintos triajes establecidos.

FUENTE : AVN

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