Presidenta (E) Delcy Rodríguez instruye garantizar espacios de formación profesional para la juventud

CIUDAD MCY.- Desde la Escuela Técnica Industrial «Luis Razetti», la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, instruyó al ministro del Poder Popular para la Educación, a realizar las coordinaciones pertinentes para la inserción inmediata de estudiantes en el sector productivo del país.

Durante el desarrollo de la actividad, Rodríguez puntualizó que los enlaces deben realizarse con todas las empresas que tiene el sector público, desde las más estratégicas hasta las que «tienen que ver con asuntos más pequeños de la vida económica», pero que tienen un gran impacto en el desarrollo económico del país.

Al respecto, la Mandataria Encargada realizó esta interrogante: «por qué los pasantes no van a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), no van a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), no van a la fábrica de fábrica, Héctor?»; refiriendo al mismo tiempo, que los jóvenes que estarán siendo egresados de las escuelas técnicas pueden llevar los conocimientos que han adquirido, a las diferentes áreas estratégicas de las empresas del país, como pasantes.

La Dra. Delcy Rodríguez también destacó los sectores en los que pueden acudir los estudiantes para la formación práctica:

Sector Público: Acceso a pasantías en empresas estratégicas como PDVSA y la CVG.

Sector Comunal: Formación en proyectos de empresas de producción social para aprender la gestión económica colectiva.

Sector Privado: Alianzas para garantizar que el conocimiento técnico se aplique en el campo laboral actual.

Además, la Presidenta Encargada subrayó que las menciones de Turismo, Administración, Contabilidad y Telemática son pilares para el desarrollo de la Nación, subrayando que el objetivo es que los jóvenes no solo se gradúen, sino que se conviertan en los profesionales que impulsen el turismo nacional y la soberanía tecnológica del país.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA