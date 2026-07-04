Presidenta (E) Delcy Rodríguez ofrece importantes anuncios económicos para atender emergencia por sismos

CIUDAD MCY.- La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabeza una sesión de trabajo con el Consejo de Economía para realizar una revisión exhaustiva de las variables macroeconómicas del país, tras el reciente y doloroso duplete sísmico que ha afectado a la nación.

En este encuentro, se analiza el impacto de los eventos naturales sobre la infraestructura productiva y la operatividad de los motores económicos, con el objetivo de garantizar la estabilidad financiera y el abastecimiento en medio de la contingencia que atraviesa el pueblo venezolano.

A pesar de la conmoción que enluta al país, el Ejecutivo Nacional mantiene una hoja de ruta clara para sostener el crecimiento de los sectores estratégicos y en la que contempla la revisión de indicadores para ajustar las políticas públicas a la realidad actual, asegurando que las medidas económicas no solo respondan a la emergencia, sino que permitan mantener el ritmo de recuperación que venía mostrando el país antes del fenómeno sísmico, protegiendo siempre a los sectores más vulnerables.

Como resultado de esta sesión, se darán a conocer nuevas medidas diseñadas para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado y dinamizar la economía nacional.

FUENTE : PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO : CORTESÍA