Presidenta Encargada recibe a ONG que prestan asistencia humanitaria en Venezuela

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró un encuentro oficial para recibir y expresar el agradecimiento del Estado y del pueblo venezolano a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que han desplegado labores de ayuda humanitaria en el país, tras las contingencias generadas por los dos fuertes sismos registrados el pasado 24 de junio.

Este acto refleja los lazos de amistad y cooperación entre Venezuela y la comunidad internacional, por lo que, se reconoce el apoyo inmediato brindado especialmente en la ciudad de Caracas y el estado La Guaira.

Durante el encuentro, se constató la presencia de altos representantes de las 18 organizaciones no gubernamentales que sumaron voluntades en la emergencia:

1. Marisabel Contreras – Ayuda en Acción

2. Marcelo González – META (GOAL)

3. Nicolas Meslaoui – Servicios Católicos de Socorro (CRS)

4. Brigitte Quintero – Cooperación Internacional (COOPI)

5. Peter Ormel – Solidaridad Internacional (Solidarités International)

6. Loraine Giraud – Resiliencia, Empoderamiento, Transformación (RET)

7. Elena Cáceres – Médicos del Mundo

8. Maribel Prada – Visión Mundial (World Vision)

9. José Miguel Rodríguez – Asociación Voluntarios para el Servicio Internacional (AVSI)

10. María Laura Caraballo – Federación Luterana Mundial

11. Elena Vicario – Consejo Noruego para Refugiados

12. Pablo Castro – Consejo Danés para Refugiados

13. Nakord García – Cuerpo Médico Internacional (International Medical Corps)

14. Mike Boomer – Coordinación, Emergencia y Desarrollo (CESVI)

15. Carolina de Jesús – Proyecto Esperanza (Project Hope)

16. Fátima Andraca – Salvar a los Niños (Save the Children)

17. Efraín Guzmán – Agencia de Cooperación Técnica y Desarrollo (ACTED)

18. Dunia de Barnola – Acción Contra el Hombre

Cabe destacar que bajo la coordinación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Gobierno Bolivariano abrió las puertas a la asistencia internacional de manera inmediata para la atención del pueblo venezolano. Por tanto, el apoyo desplegado ha estado integrado por profesionales médicos, paramédicos, ingenieros, expertos en logística y voluntarios.

Las acciones ejecutadas han contemplado:

Salvamento de vidas y atención a los sectores más afectados.

– Salud pública, atención médica primaria y triaje.

Suministro de agua potable y alimentos no perecederos.

– Habilitación de campamentos temporales.

– Labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños en las comunidades.

Acompañamiento espiritual y de fe para las familias.

Por otra parte, durante la actividad, la Mandataria Encargada estuvo acompañada por el canciller de la República, Yván Gil, y el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco.

FUENTE : PRESA PRESIDENCIAL

FOTO : CORTESIA