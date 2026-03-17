Presidenta (E) Delcy Rodríguez ratifica vigencia de la Ley de Amnistía

CIUDAD MCY.-Durante una jornada gubernamental de «Lunes de Trabajo» dedicada al fortalecimiento del Sistema Educativo, la presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, subrayó que el Estado venezolano cuenta con mecanismos sólidos para el diálogo y el reencuentro nacional.

En este sentido, destacó la importancia de la Ley de Amnistía y el Programa de Convivencia Democrática y Paz como los pilares institucionales diseñados para buscar la coexistencia desde la diversidad y el antagonismo político.

Rodríguez señaló que estas herramientas son fundamentales para garantizar que el debate de ideas se mantenga dentro del marco democrático y respetuoso.

Asimismo, subrayó que el objetivo central de estas políticas es asegurar que Venezuela recupere la normalidad total en su vida cotidiana, tanto en el ámbito nacional como en sus relaciones internacionales.

Por otra parte, la Presidenta Encargada denunció la persistencia de planes desestabilizadores promovidos fuera de nuestras fronteras contra la tranquilidad nacional. Lamentó que, a través de herramientas tecnológicas y desde el extranjero, se continúe intentando activar a sectores extremistas para perturbar el orden interno, calificando estas acciones como un obstáculo para la plena recuperación del país.

Finalmente, reiteró que la ruta para el desarrollo de la República debe ser construida soberanamente por los venezolanos, libre de perturbaciones externas, apostando siempre por la paz y la prosperidad de todo el pueblo.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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