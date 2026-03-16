Presidenta (E) Delcy Rodríguez lideró reunión con el Gabinete Educativo

CIUDAD MCY.-Este lunes, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo de alto nivel con autoridades educativas para evaluar el sistema educativo, el bienestar docente y el desarrollo del año escolar 2025-2026, situando de esta manera la educación como prioridad nacional.

Con este encuentro, el Gobierno Bolivariano también se plantea revisar nuevas estrategias para mejorar las condiciones laborales y salariales de los educadores, reconociendo así su labor fundamental en el fortalecimiento de la Cuarta Transformación del Plan de la Patria, que desarrolla el área social para la protección y desarrollo social.

En este sentido, es importante recordar que meses anteriores el Ejecutivo se ha centrado en realizar mejoras en las infraestructuras educativas del país; con el compromiso de mantener la continuidad educativa, asegurando el desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes venezolanos.

La jefa de Estado Encargada estuvo acompaña por el vicepresidente sectorial del Socialismo Social y Territorial y ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, el viceministro de Educación y presidente del Centro de Estudios «Simón Bolívar», Alejandro López, la viceministra de Educación Inicial y Primaria, Magaly Pimentel, el viceministro de Educación Media, Eloy Sira, entre otras autoridades relacionadas al sector educativo del país.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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