Presidenta (E) Delcy Rodríguez recibió a representantes de la Selección Nacional de Béisbol en el Palacio de Miraflores

CIUDAD MCY.-En un ambiente de júbilo nacional y bajo los honores correspondientes a su destacada labor deportiva, la presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió a representantes de la Selección Nacional de Béisbol en el Palacio de Miraflores.

Este encuentro es muestra del reconocimiento al desempeño de la selección de beisbol de Venezuela, quien logró un hito al posicionar a tres de sus cuatro jugadores de cuadro en el equipo estelar.

Este recibimiento se da luego que la selección derrotara 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, en el que aseguraron el primer título del país en la historia de este evento, uniéndose a Japón (3), Estados Unidos (1) y Republica Dominicana (1).

Por otra parte, es importante destacar que en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, el combinado criollo reafirmó la posición de Venezuela como una potencia mundial en la disciplina; ya que el equipo no solo representa un alto nivel técnico, sino que «es un símbolo de unidad para todos los venezolanos».

Esta ceremonia concluyó con una fotografía oficial en las afueras del Palacio de Miraflores, donde la la Presidenta Encargada compartió con jóvenes de distintas academias deportivas de la capital e inspiró a la próxima generación de «Grandes Ligas».

FUENTE:PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA